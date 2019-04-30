"Единая Россия" прислушивается к мнению жителей страны

Их пожелания по благоустройству городской среды партийцы передали в Минстрой

Механизм общественных обсуждений необходимо довести до совершенства, считают активисты "Единой России". Эксперты партпроекта "Городская среда" направили в Министерство строительства и в представительство ЖКХ предложения граждан. Пожелания собирались на протяжении месяца в 64 регионах страны.

Россияне попросили увеличить количество участников слушаний. А сами мероприятия для удобства занятых людей предложено проводить на выходных, о чем следует информировать на официальных сайтах, заявил координатор партпроекта "Городская среда", зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

"В ходе мониторинга большая часть вопросов от людей касалась времени проведения общественных обсуждений. Почти все считают, что проводить общественные обсуждения было бы оптимально в будние дни вечером и активнее задействовать выходные дни, особенно первую половину субботы",

– пояснил парламентарий, отметив, что большинство участников обсуждений назвали данный механизм эффективным, но еще не до конца доработанным.

Пока далека от идеальной система оповещения через интернет. В век информационных технологий пожелания жителей принимаются в том числе через обычную почту, подчеркнул партиец.

"Неудивительно, что в результате подобных общественных обсуждений часто от граждан не поступает никаких предложений и замечаний. В случаях, когда общественные обсуждения все-таки проводятся очно – в формате собраний и обсуждений, в большинстве случаев они назначаются на дневное и вечернее время буднего дня",

– заявил Качкаев, подчеркнув, что среди регионов есть все же исключения. Например, навстречу участникам общественных обсуждений идут в Московской, Пензенской и Ярославской областях.



Партийный проект "Городская среда" следит за благоустройством дворов и мест массового отдыха в больших и малых городах страны.