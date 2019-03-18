"Единая Россия" представит предложения по программе "Земский учитель"

Партия намерена провести масштабную дискуссию по улучшению школьного образования в селах и малых городах

В ближайший месяц "Единая Россия" направит в Министерство просвещения инициативы по реализации программы "Земский учитель". С этой целью партийный проект "Новая школа" проведет в регионах обсуждения идей по выполнению программы, сообщила координатор проекта, член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова.



Она отметила важность программы, но для того, чтобы она была столь же эффективной, как аналогичная программа в медицинской сфере – "Земский доктор" – нужно вовлечение широкого круга заинтересованных лиц.

"Чтобы она работала грамотно и был положительный отзыв от людей, на площадке партии во всех регионах состоится широкое экспертное обсуждение с привлечением профессионального педагогического сообщества, представителей профильных ведомств, институтов развития образования, других сообществ", – цитирует Аршинову пресс-служба "Единой России".

По ее словам, месяц – это максимальный срок, который понадобится партии, чтобы подготовить предложения. Необходимость в оперативности связана с тем, что у Минпросвещения должно быть время для реализации предложений партии.