В работу будут вовлечены депутаты всех уровней

Подготовка заявок на участие в новой государственной программе по комплексному развитию сельских территорий должна идти очень оперативно. Планируется, что она будет запущена уже в 2020 г. поэтому задача депутатов "Единой России" всех уровней – способствовать ее реализации, заявил вице-спикер Государственной думы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, выступая в среду, 29 мая, на заседании Совета руководителей фракций ЕР во Владимирской области.

"Задача наших фракций в региональных парламентах – активно включиться в процесс формирования бюджета на 2020 год. У вас есть возможность актуализировать вместе с главами и депутатами сельских поселений те проекты, которые не были реализованы в рамках ведомственной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий", – на этом будет сделан особый акцент в следующем году", – указал Неверов.

Сейчас "Единая Россия" имеет большинство во многих региональных парламентах, соответственно, именно единороссам вскоре предстоит принимать в "нулевом" чтении бюджеты, в которых уже должны быть заложены средства на софинансирование проектов по программе развития сельских территорий.

Поэтому сейчас столь важно вести разъяснительную работу как среди граждан, так и среди депутатов региональных и муниципальных законодательных собраний. Они должны активно включаться в программу: "Времени на раскачку нет", – подчеркнул вице-спикер ГД.

Ранее президент России Владимир Путин дал указание правительству разработать и утвердить государственную программу РФ по развитию сельских территорий до 1 июня 2019 года. 21 мая в Воронеже состоялся Форум сельских депутатов "Единой России", на котором обсуждались предложения по данной программе. Самые важные инициативы были переданы премьер-министру РФ, председателю ЕР Дмитрию Медведеву.