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Рекордное количество молодых людей участвовало в предварительном голосовании "Единой России"

Фото: er.ru
Треть всех кандидатов на праймериз - россияне до 35 лет

Все больше молодых людей в регионах претендуют на работу в законодательных органах РФ разного уровня. В частности, среди одобренных заявок на участие в предварительном голосовании (ПГ) "Единой России" более трети поступило от граждан в возрасте до 35 лет. Об этом рассказал председатель координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов.

"Из более чем 4600 зарегистрированных участников ПГ для дальнейшего выдвижения кандидатов на выборы в заксобрания и административные центры от "Единой России" 38%. или 1760 человек, в возрасте до 35 лет. Это рекордное количество молодежи за все время проведения самой процедуры ПГ", – подчеркнул Давыдов.

Наиболее активная молодежь в Северной Осетии (Алании), Калмыкии, Пензенской, Мурманской и Сахалинской областях: там более половины участников ПГ – это россияне до 35 лет.

Фото: er.ru

Значительную роль в привлечении молодежи в политику и законотворчество сыграл кадровый проект ЕР "Политстартап", подчеркнул председатель координационного совета МГЕР.

"Наставники участников "ПолитСтартап" ведут со своими подопечными постоянные консультации, общаются с ними онлайн либо присутствуют лично", – указал Давыдов.

Единый день предварительного голосования "Единой России" прошел 26 мая. По его итогам будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления. ЕР – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. 

Николай ВИКТОРОВ
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