ЕР предложила вдвое снизить первый взнос по сельской ипотеке

Действующий уровень в 20% делает жилищный кредит недоступным для большинства

Первоначальный взнос на покупку жилья в сельской местности на условиях льготной ипотеки должен составлять не более 10%. К такому мнению склоняются участники Форума сельских депутатов партии "Единая Россия".

"Сельские жители являются одними из самых малообеспеченных. Для них вступить в программу с 20-процентным первым взносом даже при льготной ставке в 3% годовых – крайне сложно. Было бы справедливо минимальный первоначальный взнос установить на уровне 10%", – предложил депутат Земского собрания Дубовского сельского поселения Белгородского района Александр Шкарлет.

Он напомнил, что первый взнос на уровне 10% уже работает, к примеру, в госпрограмме обеспечения жильем молодых специалистов. Распространение этой нормы на сельских жителей позволит вступить в ипотечную программу многим молодым, малообеспеченным и многодетным семьям на селе, уверен депутат.

Решить проблему может помочь Центробанк. Многие кредитные организации готовы снизить порог первоначального ипотечного взноса, но их сдерживают нормативные требования регулятора.

"Регулятор при уменьшении размера первоначального взноса существенно повышает для банка размер резерва на возможные потери по ссудам. В Центробанке такие кредиты считают более рискованными", – пояснил депутат.

Форум сельских депутатов "Единой России" проходит во вторник, 21 мая, в Воронеже. Более 250 участников обсуждают вопросы социального развития села и проект государственной программы "Развитие сельских территорий". Предложения, выработанные на панельных дискуссиях, будут представлены председателю ЕР, премьер-министру Дмитрию Медведеву.