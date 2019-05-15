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"Единая Россия" просит Татьяну Голикову ускорить улучшения условий в школах

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Во многих учебных заведениях страны выявлены серьезные проблемы

В "Единой России" обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой быстрее провести работу по созданию комфортной среды для обучения школьников. Об этом заявила координатор партийного проекта "Новая школа", член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

По ее словам, "Новая школа" провела общенациональный мониторинг состояния школ и выяснила, что многие учебные заведения испытывают те или иные проблемы с обеспечением комфорта во время учебного процесса. В частности, участники партпроекта сталкивались с неотапливаемыми туалетами, отсутствием отопления в целом, пригодной питьевой воды и высокоскоростного интернета.

"Было проверено 11 тыс. школ по всей стране. Результаты всероссийской проверки мы направили профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить работу по созданию комфортных условий для обучения школьников", – сказала Аршинова, напомнив, что такое поручение давал и президент РФ Владимир Путин.

Также мониторинг показал, что некоторые школы в целом или частично находятся в очень плачевном состоянии. Так, шесть из них сейчас работают в Амурской области. Где-то есть проблемы с отдельными элементами и помещениями (несущие конструкции, спортзалы, пищеблоки), а где-то все здание целиком требует срочного вмешательства.

Одна из распространенных проблем – отсутствие централизованной канализации. Ее обнаружили в школах Омской, Челябинской, Курской, Новгородской областей, в Ямало-Ненецком АО и республике Карелия. А школы Кировской, Челябинской, Томской областей и Красноярского края страдают от отсутствия нормального отопления и вынуждены использовать печи, передает пресс-служба "Единой России".

Проблема питьевой воды требует особого внимания, подчеркнула Аршинова. По ее словам, в ряде регионов школы вынуждены обеспечивать учеников привозной водой, потому что та, которая течет из кранов в учебных заведениях, не соответствует нормам СанПиН.

"Дети должны учиться в комфортных условиях, и мы в рамках партпроекта "Новая школа" обеспечим постоянный контроль выполнения мероприятий по устранению в школах проблем отопления, водопровода, канализации и отсутствия высокоскоростного подключения к интернету", – заключила Аршинова.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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