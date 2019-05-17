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Ряд предложений "Единой России" вошли в правительственный законопроект

Фото: pixabay.com
Инициативы помогут изменить в стране "предпринимательский климат"

Пожелания из общественного доклада дискуссионной площадки "Лидерство и развитие" партийцы передали председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву. Восемь из тринадцати предложений были включены в проект закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Документ, вероятнее всего, будет рассмотрен в Госдуме на осенней сессии, сообщила первый вице-президент "Опоры России" и председатель экспертного совета данной площадки Марина Блудян. Она отметила, что инициативы партийцев были изложены в докладе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и проведению "регуляторной гильотины". По ее словам, данные предложения позволят создать в стране "иной предпринимательский климат". 

"Это прорывные, революционные предложения, которые полностью поменяют предпринимательский климат в нашей стране, и мы ждем их скорейшего принятия. Они направлены на то, чтобы изменить сами принципы контроля и надзора, поменять взаимоотношения субъектов контрольно-надзорной деятельности, установить принципы взаимодоверия и достижения требований безопасности и ее соблюдения, не обременяя предпринимателя",

рассказала Блудян. Она подчеркнула, что впервые появится такое понятие как "риск-ориентированный подход", что снизит давление на бизнес. Доверительные отношения между ним и контрольно-надзорным органом прописаны в профилактических мероприятиях, которые есть в проекте.

Марина Блудян. Фото: ER.RU

Также там оговариваются единичные требования к проверкам, пояснила представитель ЕР. Отдельной строкой прописано межведомственное взаимодействие и проведение совместных проверок.

Ко всему прочему документ содержит положения о результате работы и поощрения инспекторов, что позволит повысить их компетентность и эффективность труда.

"Это не привычная "палочная" система, а совершенно иной подход, который и нашел отражение сначала в нашем докладе, а теперь и в правительственном документе",

– заверила эксперт. Она добавила, что благодаря цифровизации появилась возможность мониторить предпринимательскую деятельность дистанционно. Этот режим будет внедрен. Необходимые технологии предусмотрены в проекте, как и возможность снижения рисков вместе с освобождением от проверок, если применить одну из независимых оценок - страхование, членство в саморегулирующей организации или сертификация.

"Отдельно стоит выделить страхование. Мы много и долго об этом говорили – это серьезная рыночная "история", которая позволит снизить государственный контроль, не снимая ответственности, ввести реальную защиту потребителя в виде компенсации и повысить ответственность предпринимателя",

– разъяснила Блудян.

Но не только о поощрениях идет речь в проекте. Партийцы не обошли стороной наказания, предусмотрев ответственность контролируемого лица, а также контрольно-надзорного органа и государства. Неправомерные действия и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей не останутся незамеченными. 

Ксения АНДРЕЕВА
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