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Почти все кандидаты на выборах губернаторов будут от "Единой России"

Фото: www.globallookpress.com
Тенденция говорит о растущей политической силе партии

На предстоящих в сентябре 2019-го выборах большинство россиян, которые желают занять важный пост в государстве, будут действующими или временно исполняющими обязанности главами регионов от "Единой России". Из 18 руководителей их будет 11. Об этом журналистам рассказал источник в руководстве партии.

"Ожидается, что пойдут 8-9 губернаторов на прямых выборах, в Крыму и Кабардино-Балкарии, где не прямые выборы, они тоже будут выдвигаться от "Единой России",

– цитирует собеседника агентство ТАСС.

Источник отметил, что представители партии будут бороться за посты глав Курской, Липецкой, Оренбургской, Волгоградской и Вологодской областей, а также республик Калмыкия и Башкирия и Ставропольского края.

Перед выборами, в июне, состоятся конференции внутри партии по выдвижению губернаторов. Первое мероприятие пройдет в Оренбургской области уже совсем скоро – 1 числа. В Ставропольском крае конференция назначена на 2 июня, вслед за этим регионом эстафету примет Башкирия 8 числа. Когда остальные области и республика Калмыкия устроят дискуссии, станет известно позже.

Политолог Дмитрий Орлов уверен, что сложившаяся ситуация демонстрирует политическую силу "Единой России", которой доверяют россияне. Эксперт добавил, что и при самовыдвижении врио губернаторы опираются на партию как в технологическом, так и в политическом смысле. 

Татьяна СКРИПНИЧЕНКО
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