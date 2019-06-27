На любопытную находку наткнулись при строительстве трассы "Таврида"

Клад из костей, размер каждой из которых чуть-чуть не дотягивает до метра, обнаружили в Крыму. Его откопали при строительстве автомагистрали "Таврида" в пещере полуострова.

По мнению ученых останки принадлежат вымершей птице Pachystruthio dmanisensis, которая несколько миллионов лет назад обитала в Европе и достигала впечатляющего размера. Судя по костям, древние нелетающие пернатые были в три раза больше современных страусов и достигали примерно трех с половиной метров. Весили птицы-гиганты порядка 450 кг, рассказали "Утру" в Палеонтологическом институте имени Борисяка РАН.

"Останки нашли на дне пещеры, где находилось логово древних гиен",

– цитирует сотрудника института Никиту Зеленкова "МИР24".

Археологи предполагают, что Pachystruthio dmanisensis была птицей-бегуном, поскольку в той же крымской пещере обнаружены останки хищников. Наверняка, ей приходилось ускользать от них, чтобы остаться в живых.

Данная находка опровергает теорию о том, что в Европе в последние 2,5 миллиона лет водились птицы средней комплекции.

