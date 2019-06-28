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Столпотворение на Крымском мосту потребовало срочных мер

Фото: most.life
За соблюдением ПДД следят инспекторы

На Крымском мосту дежурят дополнительные патрули Госавтоинспекции. Мера вызвана активным движением автомобилей на полуостров и обратно в разгар сезона отпусков.

"С учетом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения", – цитирует ТАСС представителя ГИБДД.

Кроме того, для охраны безопасности и порядка на Крымском мосту в Росгвардии сформирована особая бригада. В нее вошли морской спецотряд, полк войск национальной гвардии и оперативное подразделение, передает RT.

Фото: most.life

Ранее стало известно о рекордном превышении скорости на переправе через Керченский пролив. Один из водителей разогнался до 243 км/ч. Нарушение зафиксировали установленные камеры, лихачу было направлено "письмо счастья" со штрафом в 5 тыс.рублей.

Позже выяснилось, что данный нарушитель уже не раз игнорировал требования ПДД:

"В этом году автовладелец привлекался к административной ответственности 17 раз, в 13 случаях – за превышение от 20 до 40 км/ч, по одному разу – за превышение от 40 до 60 км/ч и от 60 до 80 км/ч", – рассказали в ГИБДД.

Автомобильное движение по Крымскому мосту, соединившему полуостров с Краснодарским краем, было открыто в мае 2018 года. Сейчас достраивается железнодорожная часть переправы через Керченский пролив. Ожидается, что поезда будут запущены по маршруту в декабре 2019 года.

Фоторепортаж
Цифры ошеломляют: толпы украинцев хлынули на Крымский мост
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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