"Зачем он нужен?": второй Крымский мост взбесил народ

Россияне не хотят любоваться необычной достопримечательностью

В Керчи управление жилищно-коммунального хозяйства представило проект благоустройства центральной части Комсомольского парка. Дизайнеры хотят построить там сухой фонтан с уменьшенной копией Крымского моста. Однако не всем жителям города понравилась эта идея.

У такой достопримечательности будет "железнодорожная" и "автомобильная" арки, как у настоящей переправы, по ним можно будет гулять. Согласно задумке авторов проекта, вода в фонтане будет подсвечиваться разными цветами. При этом сама чаша с жидкостью будет находиться ниже уровня земли.

Мнения керчан разделились. Части жителей не понравилось, что фонтан перекроет вид на настоящий Крымский мост. Другие отметили, что проекту не хватает зелени.

"Но зачем он нужен?", "В городе есть более насущные проблемы, помимо декоративного моста", "Вообще то в парке должен быть тенек. А на солнце жариться как-то нет желания. Лучше бы насадили деревьев. И зимой, и летом красиво и приятно", – высказались критики в соцсети "Вконтакте".

Однако остальным идея пришлась по вкусу.

"Да, можно ходить, фоткаться, фото новобрачных..." "очень красиво. Мне понравился прозрачный, дети с родителями будут гулять, внизу фонтан, красивая плитка.." – отметили комментаторы.