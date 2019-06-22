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Украина грозит Крыму страшной экологической катастрофой

Фото: www.globallookpress.com
Полуостров будет остро нуждаться в воде, считают в Киеве

 Водные запасы в Крыму могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет. Об этом заявил бывший постоянный представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин.

"Сейчас Крым входит в сухой период, на ближайшие годы следует ожидать уменьшения количества атмосферных осадков – таков прогноз на ближайшие пять-семь лет. Соответственно, воды в Крыму не будет", -– передает его слова телеканал UATV.

Бабит также выразил мнение, что подобная ситуация якобы грозит остановкой работы ряда предприятий.

"Это вызовет определенный социальные подвижки в миграции населения из степной части. Скорее всего, там появятся города-призраки, население будет сокращаться, люди будут уезжать", -– резюмировал он.

Напомним, Крым стал регионом России после проведения в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ.


 

Андрей ДОВЛАТОВ
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