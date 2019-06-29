Украинцы потеряли надежду на возвращение Крыма

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Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко считает, что Украина окончательно потеряла Крым и больше не стоит надеяться на его возвращение обратно.
"Крым мы потеряли навсегда",
– сказал он в интервью украинскому изданию "Вести".
Пустовойтенко также добавил, что Незалежная совсем не нужна Европе. По этой причине, экс-министр советует Киеву как можно скорее помириться с Москвой.
Напомним, что на Украине постоянно называют все новые способы возвращения Крыма обратно и призывают Россию добровольно отдать регион.
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