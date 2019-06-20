"Единая Россия" займется решением намеченных на "Прямой линии" с президентом проблем

Партия не будет ждать списка поручений

На "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня, стало понятно, какие проблемы в стране самые острые. Их решения будет добиваться "Единая Россия". Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, который отметил, что обозначенные темы – это поручения "Единой России". Ведь депутаты, по его словам, не делят ответственность на "свою" и "чужую".

"Мы, как сказал сегодня глава государства про нас, берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и, в конечном итоге, улучшение жизни людей",

– подчеркнул политик. Он отметил, что нельзя возвращаться к ситуации 1990-х годов.

Главной темой на "Прямой линии" с главой государства, как рассказал Турчак, были национальные проекты, а также трудности людей. Их необходимо решить, достигнув национальных целей развития страны.

"Задача "Единой России" – обеспечить операционный контур реализации национальных проектов", – заявил Турчак.

Секретарь Генерального совета партии добавил, что имеет в виду как законодательный уровень в Госдуме, так и региональные законодательные собрания. По мнению политика, важно следить за реализацией национальных проектов на местах. И этот контроль уже существует – была создана рабочая группа "Единой России", которая побывала в ряде регионов.

Турчак также подчеркнул, что, согласно последним соцопросам, многие люди не знают о национальных проектах. Поэтому, по его словам, партия, как самая большая политическая сила России, должна рассказать о них населению, а также получить обратную связь от жителей.

"Донести эти сигналы до высоких кабинетов. Чтобы никакие обращения, "записочки" от людей, о которых говорил президент, не потерялись",

- подытожил Турчак.

По итогам "Прямой линии", как правило, спустя некоторое время появляется список поручений, для выполнения которых определяется дедлайн, а также назначаются ответственные лица. Однако, как сообщил политик, "Единая Россия" не будет ждать этого списка, партия уже начала работу над решением проблем населения.