Восстановление делегации РФ в правах стало ударом для Киева

Многие политики на Украине до последнего не верили, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) примет резолюцию, открывающую России дверь в организацию. Когда в ночь на 25 июня это произошло, русофобы Незалежной вскипели.

Виновных в том, что все пошло не так, как хотела украинская делегация в ПАСЕ, нашли быстро: ими оказались президент Украины Владимир Зеленский и сами европейцы, предавшие дескать свои идеалы.

"Стыдно смотреть, как бессовестно продают принципы Совета Европы", –

цитирует "Обозреватель" и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Марию Ионову.

"Какой позор! Президент не поддерживает свою делегацию в ПАСЕ. Более того, он даже не отвечает на запрос делегации... Это просто откровенный слив страны"

"ПАСЕ в состоянии зомби открыла дверь агрессору. Позор!" – приводит издание собрание аналогичных комментариев.

Свое возмущение высказал и экс-президент страны Петр Порошенко. Он подчеркнул, что в его бытность главой государства по Украине не наносили таких ударов, и пообещал вмешаться.

"Я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше", – написал Порошенко в Facebook.

Сами украинские делегаты в ПАСЕ тоже намерены побороться с решением ПАСЕ: они решили оспорить заявку на подтверждение полномочий, которую уже направила российская делегация. Об этом сообщил представитель Незалежной в ПАСЕ Борислав Береза, отметив, правда, что не очень верит в успех этой затеи:

"Зная настрой комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются", – указал он в Facebook.

Резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ, в Страсбурге обсуждали в ночь на вторник, 25 июня, напоминает телеканал "360". Большинством голосов – 118 "за" и 62 "против" – документ был одобрен. В поддержку России в полном составе высказались делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Впрочем, пока в ПАСЕ не обсудят поступившие возражения, решение о восстановлении в правах делегации из РФ не будет считаться окончательным.