С лихвой досталось сторонникам восстановления РФ в правах

России не место в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), считает журналист Барбара Ортель. По ее мнению, старейшая в Европе международная организация пляшет под дудку Москвы, которая прикрывается диалогом. На самом же деле она продолжает действовать на свое усмотрение.

Репортер припомнила России и условие о возобновлении членских взносов: денег не будет, пока делегацию не восстановят в правах полностью. ПАСЕ идет у нее на поводу, что является полнейшей капитуляцией и "преклонением колен", заявила Ортель в материале немецкой газеты Tageszeitung, отметив, что Ассамблея переступает через свои же принципы.

Те, кто склоняется к данному решению, пишет журналист, оправдываются потерей клиентов Европейского суда по правам человека, если Москва покинет СЕ. Между тем, говорится в тексте, в 2015 году российское законодательство позволило своему конституционному суду отменять вердикты ЕСПЧ, если они расходятся с Конституцией РФ.

Автор статьи также напоминает, что Россия лишилась полномочий на фоне присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, а в 2017-м она прекратила спонсировать ПАСЕ.

Состоится ли триумфальное возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), станет известно уже в июне. Ранее в ПАСЕ отказались обсуждать катастрофу МН17.

