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Кличко с семьей едва спасся от пожара на яхте в Ибице

Владимир Кличко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУтомились: украинские воины бегут из окопов Донбасса
Испанская береговая охрана подоспела вовремя

Бывший украинский боксер Владимир Кличко чуть не погиб на арендованной яхте в Средиземном море. Брат мэра Киева с семьей и друзьями шел на судне с Ибицы в Пальма-де-Майорку, когда ночью на борту начался пожар.

Как отмечает телеканал "Царьград", за несколько часов до ЧП экс-тяжеловес признался, что хочет в путешествии испытать адреналин, однако судьба все поняла слишком буквально.

Морская прогулка перестала быть томной для Кличко и его окружения около 01:45, когда в моторном отсеке шикарной 28-метровой яхты вспыхнул пожар. При этом судно находилась примерно в 17 км от берега.

По данным издания Diario de Ibiza, экипажу команды удалось самостоятельно справиться с огнем, однако у яхты напрочь заглох двигатель. И пока все присутствующие на борту ждали спасателей, огонь вспыхнул снова.

В итоге Кличко и остальных пассажиров в срочном порядке эвакуировали на судно береговой охраны, а яхту окончательно потушили пожарные расчеты Майорки. Позже украинец выложил в своем Twitter видео спасения путешественников.


"Судьба слишком явно поняла мою просьбу об адреналине, и наш заплыв ночью в воскресенье закончился тем, что лодка загорелась. Семья и друзья были эвакуированы. Не беспокойтесь, все хорошо", – оповестил Кличко подписчиков.

Наталья КУРИПКО
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