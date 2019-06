Бывший украинский боксер Владимир Кличко чуть не погиб на арендованной яхте в Средиземном море. Брат мэра Киева с семьей и друзьями шел на судне с Ибицы в Пальма-де-Майорку, когда ночью на борту начался пожар.

Как отмечает телеканал "Царьград", за несколько часов до ЧП экс-тяжеловес признался, что хочет в путешествии испытать адреналин, однако судьба все поняла слишком буквально.

Морская прогулка перестала быть томной для Кличко и его окружения около 01:45, когда в моторном отсеке шикарной 28-метровой яхты вспыхнул пожар. При этом судно находилась примерно в 17 км от берега.

По данным издания Diario de Ibiza, экипажу команды удалось самостоятельно справиться с огнем, однако у яхты напрочь заглох двигатель. И пока все присутствующие на борту ждали спасателей, огонь вспыхнул снова.

В итоге Кличко и остальных пассажиров в срочном порядке эвакуировали на судно береговой охраны, а яхту окончательно потушили пожарные расчеты Майорки. Позже украинец выложил в своем Twitter видео спасения путешественников.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM