Украинцы поплатились за агрессивное поведение в Греции

Очевидцы рассказали о причинах конфликта туристов Незалежной с администрацией отеля

Граждан Украины выселили из гостиницы не за вывешенные на балконе флаги, а за недостойное поведение. Об этом сообщила россиянка Ольга Кубара, находившаяся в отеле в одно время с украинской группой.

"Бегали, размахивали украинскими флагами, натравливали своих детей на наших только потому, что мы говорили по-русски", - цитирует женщину URA.RU.

По словам Ольги, администрация отеля "довольно быстро взяла ситуацию в свои руки": распоясавшихся постояльцев попросили покинуть гостиницу, вернув им деньги за оставшиеся сутки проживания.

Впрочем, сами украинцы утверждают, что все дело именно во флагах Украины и других символах Незалежной (по некоторым данным, в отеле они демонстрировали в том числе флаги запрещенной в РФ экстремистской организации УПА). Руководитель украинской группы Наталия Подоляк пожаловалась, что их отдых был омрачен замечаниями со стороны администрации отеля, сотрудники которого потом самостоятельно сняли украинские флаги с балконов.

"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", – приводит "Обозреватель" слова Подоляк.