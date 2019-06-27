Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы поплатились за агрессивное поведение в Греции

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНезалежная приготовилась к захвату российских кораблей на Азове
Очевидцы рассказали о причинах конфликта туристов Незалежной с администрацией отеля

Граждан Украины выселили из гостиницы не за вывешенные на балконе флаги, а за недостойное поведение. Об этом сообщила россиянка Ольга Кубара, находившаяся в отеле в одно время с украинской группой.

"Бегали, размахивали украинскими флагами, натравливали своих детей на наших только потому, что мы говорили по-русски", - цитирует женщину URA.RU.

По словам Ольги, администрация отеля "довольно быстро взяла ситуацию в свои руки": распоясавшихся постояльцев попросили покинуть гостиницу, вернув им деньги за оставшиеся сутки проживания.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, сами украинцы утверждают, что все дело именно во флагах Украины и других символах Незалежной (по некоторым данным, в отеле они демонстрировали в том числе флаги запрещенной в РФ экстремистской организации УПА). Руководитель украинской группы Наталия Подоляк пожаловалась, что их отдых был омрачен замечаниями со стороны администрации отеля, сотрудники которого потом самостоятельно сняли украинские флаги с балконов.

"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", – приводит "Обозреватель" слова Подоляк.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва инструктирует Киев по освобождению моряков

Незалежную не волнует судьба задержанного экипажа, она попросту "спекулирует" данной ситуацией

В ПАСЕ наплевали на ультиматумы украинцев

На представителей Незалежной никто не хотел обращать внимание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей