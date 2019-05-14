Названы туристические направления на урезанный бюджет

До лета остается чуть больше двух недель. Его начало – самый бюджетный вариант для пляжного отдыха.

В первые дни июня цены на путевки не так кусаются, как, например, в середине или в конце сезона, когда теплое море притягивает толпы туристов. На данные момент еще остались дешевые туры на мало востребованный период.

Рекордсменом в ценовой гонке стал Крым. По сведениям АТОР, путевка за 10 дней отдыха на полуострове обойдется в пределах 30 тыс. руб., если приобретать тур с датой заезда в промежутке с 31 мая по 2 июня.

В Болгарии за тоже время можно вдоволь погреться на солнышке за 31 тыс. руб. и дороже. Тройку лидеров замыкает Сочи с путевкой в районе 37 тыс. рублей.

Не самые демократичные цены на Турцию с Тунисом, Испанию с Италией и Грецию с Черногорией. Однако многим эти направления будут по карману. Путевка в заморские страны стоит от 42 тыс. до 59 тысяч рублей.