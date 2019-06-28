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Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Атака на представителей СМИ могла быть целенаправленной

Группа журналистов и представители пресс-службы народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка. 

"Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы. Слава богу, все живы и здоровы", -

рассказал фотокорреспондент РИА "Новости" Александр Гаюк. 

Российские корреспонденты приехали снять последствия предыдущего обстрела на улице Шевченко. Обстрел мог быть целенаправленным – наводчики могли видеть группу представителей СМИ, отмечает РИА ФАН.

"Вооруженные формирования Украины предвидели приезд съемочных групп на места своих преступлений, но не только не прекратили, а и целенаправленно усилили обстрелы населенных пунктов", - 

цитирует "Донецкое агентство новостей" начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса из тяжелой артиллерии 21 и 22 июня. В результате атак пострадали несовершеннолетняя девушка и пожилой мужчина. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о жестоком обращении с гражданским населением, напоминает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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