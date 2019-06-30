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За военным кораблем американцев наблюдает сторожевик "Сметливый".
Миноносец вошел в Черное море накануне в 19.20 по московскому времени. Национальный центр обороны России напомнил, что срок его пребывания в акватории не должен превышать 21 сутки. Слежение за эсминцем началось сразу же после его появления в водах Черного моря.
"Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Карни" в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота",
– цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, военный корабль США направляется в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze 2019.
В Сети новость прокомментировали лаконично.
"Ждем СУ-57 и "Посейдона",
– написал один из пользователей.
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