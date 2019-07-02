В Черном море стало тесно

Сегодня вечером, пройдя Босфор, в акваторию Черного моря вошли два очередных военных корабля НАТО, которые должны принять участие в стартовавших накануне международных учениях Sea Breeze 2019.

Припозднившимися участниками оказались британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, сообщает "Интерфакс". Сейчас корабли направляются в сторону Одессы.

Напоминаем, маневры начались 1 июля в северо-западной части Черного моря. В военных морских игрищах задействованы ВМС Румынии, Болгарии, Турции, Украины, Грузии и т.д.. В общей сложности 19 государств.

Москва вчера преподнесла "Си Бризу" неприятный сюрприз, закрыв некоторые участки Черноморской акватории, на что участники учений даже несколько обиделись, особенно почему-то украинцы и американцы. Киев обещал ответить при случае адекватно.