Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО прислали дополнительные корабли на учения "Си Бриз"

Фото: www.globallookpress.com
В Черном море стало тесно

Сегодня вечером, пройдя Босфор, в акваторию Черного моря вошли два очередных военных корабля НАТО, которые должны принять участие в стартовавших накануне международных учениях Sea Breeze 2019.

Припозднившимися участниками оказались британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, сообщает "Интерфакс". Сейчас корабли направляются в сторону Одессы.

Напоминаем, маневры начались 1 июля в северо-западной части Черного моря. В военных морских игрищах задействованы ВМС Румынии, Болгарии, Турции, Украины, Грузии и т.д.. В общей сложности 19 государств.

Москва вчера преподнесла "Си Бризу" неприятный сюрприз, закрыв некоторые участки Черноморской акватории, на что участники учений даже несколько обиделись, особенно почему-то украинцы и американцы. Киев обещал ответить при случае адекватно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей