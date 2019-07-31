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Украине предсказали вхождение в состав России

Фото: www.globallookpress.com
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Москва к тому времени станет центром империи нового типа

К 2042 г. РФ может полностью поглотить Незалежную. Это произойдет в том случае, если наша страна превратится в новую форму империи. С таким предположением выступил украинский военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

"Россия сейчас ищет новую форму империи, думаю, к 2032–2035 г. она ее найдет или развалится. Вот если она ее найдет, то к 2042 г. Россия поглотит Украину или останется половинка Украины",

сказал Арестович в интервью изданию "Апостроф".

На оставшейся территории расположится логово для этнически настроенных националистов, идея которых и "погубит Украину", добавил он.

Фото: www.globallookpress.com

Эксперт предложил свой сценарий, при котором страна сможет "удержать территории, которые нам достались после Советского Союза, с выходом к морю, со всем остальным". Этим инструментом, по его словам, станет "политическая версия национализма".

Этническая идея национализма очень нестабильна, потому что она базируется на едином языке, а также на единой вере, истории и границах, отметил эксперт. "Это всё динамические категории, которые в течение 100 лет радикально меняются, а в течение 600 лет поменялись 500–700 раз. Эти вещи зыбкие, на них не построишь нацию", ‑ пояснил блогер.

Арестович известен своими эсхатологическими предсказаниями относительно будущего Украины. В прошлом году он убеждал всех, что в случае поражения Петра Порошенко на президентских выборах, Россия получит Незалежную "тепленькой через год-два". Киев при любом другом президенте станет максимально зависимым от Москвы: его заставят покупать газ, нефть, российское оружие. В конечном счете страна утратит независимость, говорил эксперт.

Андрей ФИЛАТОВ
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