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Лукашенко и Зеленский собрались друг к другу в гости

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
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Лидеры соседних стран прекрасно спелись

Главы Белоруссии и Украины налаживают все более тесные отношения. В среду, 31 июля, они поговорили по телефону и обсудили все – от ситуации в Донбассе до уборочной кампании, сообщается на сайте белорусского президента.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский не скупились на похвалы друг другу. Белорусский лидер отметил успешные выборы в Раду, а его молодой украинский коллега поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки в Минске. Зеленский поздравил Лукашенко с отличным проведением в Белоруссии II Европейских игр, а Батька в ответ указал на высокий результат, который показали украинские спортсмены.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Завершили разговор лидеры взаимным обещанием скоро увидеться. Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир, где в октябре пройдет II Форум регионов Беларуси и Украины, а белорусский лидер просто позвал соседа в гости "в любое время и в любом формате". Зеленский идею одобрил.

Ранее президент Украины обиделся на главу России Владимира Путина за то, что тот не поздравил его с победой на выборах.

Николай ВИКТОРОВ
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