Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Ни за какие деньги": Лукашенко сделал выбор в пользу России

Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by
Сближение Минска с Москвой напугало Запад

Россию и Белоруссию связывают прочные отношения, и рисковать ими Минск не намерен. Эту мысль глава Республики Беларусь Александр Лукашенко попытался донести до министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси за 60%, – заявил Лукашенко. – Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?", – цитирует РИА "Новости".

Ранее глава внешнеполитического ведомства Латвии признал, что Запад волнует сближение России и Белоруссии, но Рига признает за Минском право самостоятельно определять путь своего развития и лишь надеется, что в углублении белорусско-российской интеграции он действует не под нажимом Москвы.

Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by

"Мы бы не хотели видеть какие-то принудительные меры экономического порядка или другие. Мы видели, что случилось в других государствах, когда начинается принуждение", - сказал Ринкевич в интервью порталу tut.by.

Лукашенко такие сомнения в его силе и самостоятельности явно не понравились: "Я хочу, чтобы Вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы: мир взаимозависим", – указал Батька главе МИД Латвии.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка. Но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией",

– подчеркнул Лукашенко на встрече с Ринкевичем в Минске в пятницу, 26 июля.

Ранее главы РФ и Белоруссии провели вместе два дня, в том числе в неформальной обстановке, и обсудили многие сложные вопросы.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

Посланцы Вашингтона выбирают в Киеве нового премьера Украины

Первой в очередь за креслом руководителя правительства выстроилась глава "Батькивщины"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей