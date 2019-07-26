"Ни за какие деньги": Лукашенко сделал выбор в пользу России

Сближение Минска с Москвой напугало Запад

Россию и Белоруссию связывают прочные отношения, и рисковать ими Минск не намерен. Эту мысль глава Республики Беларусь Александр Лукашенко попытался донести до министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси за 60%, – заявил Лукашенко. – Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?", – цитирует РИА "Новости".

Ранее глава внешнеполитического ведомства Латвии признал, что Запад волнует сближение России и Белоруссии, но Рига признает за Минском право самостоятельно определять путь своего развития и лишь надеется, что в углублении белорусско-российской интеграции он действует не под нажимом Москвы.

"Мы бы не хотели видеть какие-то принудительные меры экономического порядка или другие. Мы видели, что случилось в других государствах, когда начинается принуждение", - сказал Ринкевич в интервью порталу tut.by.

Лукашенко такие сомнения в его силе и самостоятельности явно не понравились: "Я хочу, чтобы Вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы: мир взаимозависим", – указал Батька главе МИД Латвии.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка. Но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией",

– подчеркнул Лукашенко на встрече с Ринкевичем в Минске в пятницу, 26 июля.

Ранее главы РФ и Белоруссии провели вместе два дня, в том числе в неформальной обстановке, и обсудили многие сложные вопросы.