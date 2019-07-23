Апрельский запрет прекратил свое действие

Ограничение от 12 апреля 2019 года на поставки яблок из Белоруссии отменяется. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На решение российской стороны повлиял визит специалистов ведомства, которые оценили, как соседи выращивают яблоки. Они посетили более полусотни предприятий, получили сведения об урожайности и сортовом разнообразии.

"Также специалистам Службы были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок", – говорится в релизе.



Напомним, яблоки из соседней Республики оказались под запретом из-за того, что она пыталась под видом своей сбыть продукцию третьих стран.