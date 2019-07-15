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Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наведается в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь 17 июля. С этого мероприятия начнется официальный визит Батьки в Россию.
О планах глав государств сообщает пресс-служба Кремля, которая подтвердила слова белорусской стороны. Уже на следующий день, 18 июля Путин и Лукашенко окажутся в Санкт-Петербурге, где поучаствуют в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.
Как отмечалось ранее, президенты двух стран переговорят по поводу торгово-экономических отношений и взаимодействия в рамках Союзного государства. Лукашенко уже говорил, комментируя возможность посетить монастырь, что на Валааме он и Путин не будут "что-то тайно решать", намекая на объединение государств.
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