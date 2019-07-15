Лидеры двух стран потратят на поездку целый день

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наведается в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь 17 июля. С этого мероприятия начнется официальный визит Батьки в Россию.

О планах глав государств сообщает пресс-служба Кремля, которая подтвердила слова белорусской стороны. Уже на следующий день, 18 июля Путин и Лукашенко окажутся в Санкт-Петербурге, где поучаствуют в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

Как отмечалось ранее, президенты двух стран переговорят по поводу торгово-экономических отношений и взаимодействия в рамках Союзного государства. Лукашенко уже говорил, комментируя возможность посетить монастырь, что на Валааме он и Путин не будут "что-то тайно решать", намекая на объединение государств.