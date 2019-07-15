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Президент Белоруссии совершит рабочий визит в нашу страну, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.
Поездка намечена на 17–18 июля. В первый день политики проведут неформальную встречу. Во второй день Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси. Это мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. На 18 июля также запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.
Ожидается, что главы двух стран обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства.
В начале июля президент РФ говорил, что возлагает большие надежды на переговоры со своим белорусским коллегой. "Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", – приводит слова Путина RT.
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