Москва и Минск решат судьбу Союзного государства

Президент Белоруссии совершит рабочий визит в нашу страну, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Поездка намечена на 17–18 июля. В первый день политики проведут неформальную встречу. Во второй день Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси. Это мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. На 18 июля также запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.

Ожидается, что главы двух стран обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства.

В начале июля президент РФ говорил, что возлагает большие надежды на переговоры со своим белорусским коллегой. "Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", – приводит слова Путина RT.