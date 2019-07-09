Белорусский президент пожаловался на торможение процессов со стороны россиян

Александр Лукашенко сообщил о том, что на сегодняшний день нет необходимости объединять Белоруссию с Россией. Однако лидер белорусов подчеркнул, что договор о создании Союзного государства две страны ломать не будут.

Лукашенко рассказал о том, что к таким выводам он и президент России Владимир Путин пришли во время переговоров. По словам белорусского лидера, "ломка" договора привела бы к тому, что разрушилось бы все, созданное двумя государствами. Как отметил глава Белоруссии, договор полностью не реализовали, хотя он и сейчас актуален. Поэтому политики решили выработать материалы по так называемой "Программе действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора".

"Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно",

– цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент Белоруссии добавил, что об отсутствии необходимости объединять две страны говорил не только он, но и Путин. Для того, чтобы реализовать положения соглашения, президенты хотят "идти шаг за шагом".

Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заметил, что в белорусско-российских отношениях до сих пор есть нерешенные вопросы. Например, лидер белоруссов пожаловался на введение Россией налогового маневра, "который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕАЭС быть не должно", – добавил политик.

По его мнению, только после урегулирования проблем, например, с поставкой продуктов на российский рынок и с определением цен на энергоносители, можно говорить о темах стратегического характера. Лукашенко также посетовал Рапоте, что Россия якобы тормозит эти процессы.

"Я бы попросил вас взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги",

– обратился Лукашенко к Рапоте.



Президент Белорусси также отметил, что ближайшие дни проведет в России и ему необходимо о чем-то договориться с российским коллегой. По мнению Лукашенко, из-за того, что ничего не происходит в этой области и возникают слухи об объединении двух государств.

Как обращает внимание издание "Царьград", отказ от создания Союзного государства противоречит словам Лукашенко о развитии интеграции.