Батька констатировал завершение своей миссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину окончательно решить все спорные вопросы по интеграции двух государств до 8 декабря, т.е. к 20-летию Союзного договора.

По его словам, Москва и Минск не должны вынести ни одной проблемы "за пределы этого срока", подчеркнув, что время "поджимает".

"Что мы будем говорить к 20-летию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", – сказал белорусский лидер на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.

Лукашенко предложил в рамках Высшего Госсовета или в ином формате принять программу и "снять текущие проблемы". Он считает, что граждане обеих стран уже давно ждут от президентов утверждения конкретных шагов.





"Момент характеризуется тем, что надо принимать решения", – цитирует ТАСС бацьку.

При этом глава Белоруссии заметил, лидеры двух государств "свой путь прошли". И тут же пожаловался, что после многочисленных встреч с Путиным подвергался критике в Республике за излишне частые контакты с Москвой, которые не привели к конкретным результатам.

"Мы все решили, то, что намечали", – уверил Лукашенко, добавив, что все вопросы переданы в кабмины стран.

"Программу выработали, которая, по вашим же оценкам правительственным, по 80-90% согласована", – подытожил он.

В свою очередь, Путин на встрече выразил намерение выработать приемлемые для наших стран пути интеграции.

"Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано", – сказал лидер РФ, пояснив, что они уже затрагивали союзнические вопросы во время неформального диалога на Валааме.

Путин назвал Белоруссию стратегическим и самым близким партнером России, передает "Интерфакс".

А между тем в самой Белоруссии создана петиция с требованием о денонсации Союзного договора с РФ. Ее разместила на своей странице в Facebook депутат палаты представителей Нацсобрания республики Анна Канопацкая. По ее мнению, договор "полностью исчерпал себя".

В самом обращении говорится, что "межгосударственное сотрудничество сегодня полностью обеспечивается двусторонними соглашениями между Беларусью и Россией, а более широкое экономическое сотрудничество наших стран реализуется в рамках ЕАЭС".

Кроме того, в тексте петиции утверждается, что Союзный договор "ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь". На данный момент обращение подписали свыше 3 тыс. человек. Необходимо добавить, что размещена она больше четырех месяцев назад.

