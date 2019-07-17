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Лукашенко забыл перекреститься в монастыре на Валааме

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер приехал в Россию вместе с красавцем-сыном

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко побывали сегодня на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, куда батька приехал впервые.

В СМИ обратили внимание, как вели себя в главном храм обители главы государств. В своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заметил, что российский лидер перекрестился перед тем, как приложиться к мощам, в то время как Лукашенко не стал этого делать. Белорусский гость только поклонился, прижав ладонь правой руки к груди.


Также на другом видео, ставя свечи к иконе Валаамской Божьей Матери, Путин осеняет себя крестом, а батька просто зажигает свечу. Кстати, в этот момент между двумя лидерами появляется и сын Александра Григорьевича – повзрослевший Николай.


По информации корреспондента БЕЛТА, Лукашенко и Путин в храме подходили к мощам Сергия и Германа – основателей Валаама, и мощам Антипа Валаамского.


Белорусский президент находится в России с рабочим визитом. На Валааме они общаются в неформальной обстановке. Вечером в среду вернутся в Санкт-Петербург, где 18 июля примут участие в форуме регионов РФ и Белоруссии.

Елена УСОВА
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