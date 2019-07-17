Белорусский лидер приехал в Россию вместе с красавцем-сыном

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко побывали сегодня на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, куда батька приехал впервые.

В СМИ обратили внимание, как вели себя в главном храм обители главы государств. В своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заметил, что российский лидер перекрестился перед тем, как приложиться к мощам, в то время как Лукашенко не стал этого делать. Белорусский гость только поклонился, прижав ладонь правой руки к груди.

Также на другом видео, ставя свечи к иконе Валаамской Божьей Матери, Путин осеняет себя крестом, а батька просто зажигает свечу. Кстати, в этот момент между двумя лидерами появляется и сын Александра Григорьевича – повзрослевший Николай.

Вместе с Путиным и Лукашенко в храме побывал заметно подросший сын белорусского президента Николай. Он, как и его папа, поставил свечку pic.twitter.com/o6VNQO9vnG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 июля 2019 г.

По информации корреспондента БЕЛТА, Лукашенко и Путин в храме подходили к мощам Сергия и Германа – основателей Валаама, и мощам Антипа Валаамского.

Путин получил на Валааме напутствия, признания и пожелания

- Берегите себя

- Любим, молимся

- Успехов вам pic.twitter.com/x0QaNbKvwj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 июля 2019 г.

Белорусский президент находится в России с рабочим визитом. На Валааме они общаются в неформальной обстановке. Вечером в среду вернутся в Санкт-Петербург, где 18 июля примут участие в форуме регионов РФ и Белоруссии.