Лукашенко и Путин поговорили после нефтяного скандала

Президенты обсудили интеграцию России и Белоруссии

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке состоялась короткая встреча российского и белорусского лидеров. Он увиделись впервые после загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", которое вызвало напряжение в отношениях между странами.



В Кремле сообщили, что политики во время беседы подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. Кроме того, они затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

"Президенты обсудили актуальные вопросы интеграции. Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия",

– заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитируется по РИА "Новости").

Представитель Владимира Путина не сказал, обсуждали ли президенты озвученную Александром Лукашенко инициативу о проведении встречи лидеров ШОС, ООН, НАТО, ОБСЕ, ОДКБ и других организаций, а также глав стран СНГ.

"Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности. В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча", – заявил Лукашенко, добавив, что существующая со времен окончания Второй мировой войны международная система взаимоотношений начала давать сбои.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из РФ экспортируется через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 – 25 апреля. В течение мая и июня страны Восточной Европы возобновили прокачку "чистой" нефти из РФ.