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Огромная сумма: Лукашенко выставит России счет за "грязную" нефть

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В Минске подсчитывают убытки

Окончательная оценка ущерба будет позже, но уже сейчас белорусский лидер заявляет, что заплатить Москве придется немало.

Чтобы подсчитать убытки от загрязненной нефти из России, поступившей по нефтепроводу "Дружба", необходимо понять, насколько повреждено оборудование НПЗ.

"Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка",

– отметил Александр Лукашенко.

Как ожидается, сумма будет внушительной, добавил белорусский президент. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Позже Лукашенко отметил, что ущерб может составить сотни миллионов долларов. Минск ожидает, что Москва не будет его оспаривать, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов",

цитирует его агентство "Белта"

Напомним, об ухудшении качества российской нефти концерн "Белнефтехим" заявил 19 апреля. Белоруссия на фоне случившегося приостановила прием. Позже в РФ заговорили об умышленной порче "черного золота". 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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