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"Дружные" посадки: по делу о грязной нефти начались аресты

Фото: www.globallookpress.com
Источник поставки некачественного сырья обнаружен

Следствие выявило группу компаний, направившую в трубопровод "Дружба" загрязненную нефть. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в настоящее время задержано 4 подозреваемых по этому делу, передает ТАСС. 

Министр подчеркнул, что ситуация с "Дружбой" не отразилась на добыче и экспорте сырья из России, а во второй половине мая проблема будет полностью решена.

Сейчас специалисты проверяют качество поступаемого сырья в ежедневном режиме, а не раз в 10 дней, как было раньше. Но чтобы впредь подобных неприятных инцидентов не возникало, Россия уже разработала соответствующую нормативно-правовую базу, сообщил Новак. Документы смогут вступить в силу после одобрения правительства РФ.

Фото: EPA

Трубопровод "Дружба" предназначен для поставок нефти в Европу и проходит до Германии по территории Белоруссии, Украины и Польши. В апреле выяснилось, что в трубу попало сырье с повышенным содержанием хлоридов. В результате Белоруссия, Польша, Германия, Украина и Словакия приостановили поставки "черного золота" из РФ. "Чистая" нефть поступила в белорусский участок трубы 2 мая. 

Николай ВИКТОРОВ
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