Поступившее по трубопроводу "Дружба" сырье остается в резервуарах

В Белоруссию поступила чистая нефть из России, однако ее переработка еще не ведется. Об этом сообщили в госконцерне "Белнефтехим" в понедельник, 6 мая.

"Сейчас на Мозырском НПЗ идет промывка оборудования от некачественной нефти. Переработка чистой нефти еще не начата", – приводит агентство "БЕЛТА" сообщение концерна.

Поступление топлива из России по нефтепроводу "Дружба" были остановлены оператором белорусского участка трубы "Гомельтранснефть Дружба" 30 апреля. Ранее выяснилось, что подаваемая нефть имеет повышенное содержание хлоридов.

"Чистая" нефть дошла до Белоруссии 2 мая. А 4 мая она была подана на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Это подтвердил белорусский концерн, уточнив, что были проведены лабораторные тесты качества. Ожидалось, что с 6 мая переработка топлива возобновится, однако сроки оказались сорваны.

Ранее в Минске заявили, что потребуют от Москвы компенсацию не только за поврежденное некачественной нефтью оборудование, но и за потерю потенциальных доходов от реализации нефтепродуктов.