При этом на качество нефти в стране не жаловались

Импорт российской нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" через территорию Белоруссии приостановлен. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в четверг, 25 апреля. Решение обосновано низким качеством поступающего сырья.

В то же время в компании Mero, являющейся оператором чешской секции нефтепровода, заявили агентству, что поставки продолжаются и что к ним нефть плохого качества не поступала. Там отметили, что окончательное решение – за нефтеперерабатывающим предприятием Unipetrol, передает РБК.

Накануне вечером о прекращении поставок по "Дружбе" сообщил польский оператор. А белорусская сторона пошла на кардинальные меры – просто закрутила вентиль и прекратила транзит в европейские страны западного направления.

Между тем в нефтяной промышленности Германии проблем с качеством российской нефти не заметили, передает Reuters. В отраслевой ассоциации MWV сообщили, что ждут информации из России.

О том, что по трубопроводу "Дружба" идет загрязненная нефть, заявили в Минске 19 апреля. В России признали наличие "технической проблемы" и обещали скоро ее решить.