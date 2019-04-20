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Минск потребовал компенсации у Москвы за плохую нефть

Фото: ИТАР-ТАСС/ БелТА
"Белнефтехим" выдвинул "Транснефти" ультиматум

Белорусы раскачивают историю с некачественной нефтью, которую якобы получают от России.

После вчерашних заявлений о плохом состоянии черного золота в Минске заговорили о компенсациях. О последствиях поставок с изъяном журналистам заявил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

"Требуется заместить эту нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике. Над этим работаем и ждем информации от российской стороны", – сказал он.

Он анонсировал обсуждение возможных выплат на предстоящем совещании с представителями "Транснефти".

"Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов",

цитирует его агентство БелТА.

Напомним, ранее в "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals. Предельные значения хлорорганических соединений в нефти превышены в десятки раз, утверждают белорусы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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