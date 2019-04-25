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Минск остановил поставки российской нефти на Запад

Фото: www.globallookpress.com
Покупатели отказываются от сырья такого качества

Транзит по нефтепроводу "Дружба" в западном направлении прекращен. Такое решение приняли в белорусской компании "Гомельтранснефть Дружба". Причиной приостановки поставок назван отказ польской стороны принимать некачественное сырье.

"Нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты. Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки", – сообщается на сайте "Гомельтранснефть Дружба".

Белорусская компания приводит письмо оператора польского участка нефтепровода "Дружба" – компании PERN, в котором сказано, что работа пункта сдачи нефти Адамово остановлена 24 апреля с 22.00 по местному времени из-за отказа НПЗ "принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов", поскольку это "рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и для логистической системы PERN".

Фото: www.globallookpress.com

В то же время дефицита нефти в Польше возникнуть не должно благодаря имеющимся запасам, приводит РИА "Новости" сообщение министерства энергетики Польши.

Проблемы на нефтепроводе "Дружба", по которому топливо из РФ идет через Белоруссию в страны Европы, обнаружились на прошлой неделе.  Российская "Транснефть" признала, что содержание хлоридов в сырье несанкционированно повысилось. В Москву приехала делегация из Минска, чтобы осудить сроки исправления ситуации и размер компенсации за ущерб, который некачественная нефть нанесла белорусским перерабатывающим предприятиям. Итогами переговоров белорусская сторона осталась недовольна.

"Российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2-3 дней", прокомментировала агентству БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.

В Белоруссии предупредили, что Россия теряет свою репутацию поставщика нефти. Ранее в республике заявили, что тариф на транзит нефти из РФ должен быть повышен почти на четверть.

Николай ВИКТОРОВ
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