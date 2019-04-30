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Плохое качество нефти из России объяснили "мошеннической схемой"

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Система поставки энергоносителя за границу требует пересмотра

Качество российской нефти, поставляемой в Европу, упало по вине частного предприятия в Самаре, которое работало по мошеннической схеме. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

По словам Токарева, самарское предприятие используется в качестве общего терминала сразу несколькими региональными производителей. Компания была ответственна за оценку качества и выдачу паспорта на экспортную нефть. Если к качеству сырья не возникало вопросов, то предприятие поставляло его дальше через магистральные нефтепроводы. В какой-то момент механизм дал сбой по вине коллектора, сказал президент "Транснефти".

"В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлён слив нефти, которая не прошла товарную подготовку… Это просто чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований",

– сказал Токарев, отметив, что против виновника уже возбуждено уголовное дело.

 Выслушав доклад Токарева, Путин заметил, что "самоконтроля недостаточно", и нужно менять систему, в которой за качеством ресурса следит только одна сторона, передает пресс-служба Кремля.

В разговоре не могли обойти стороной ситуацию с Белоруссией, Украиной и Польшей, которые приостановили поставки российской нефти. По словам главы "Транснефти", с ними были согласованы меры по локализации всех последствий. Так, из Белоруссии уже вывозят по железной дороге бракованную нефть в Новороссийск, чтобы там разбавить ее качественной. После этого энергоноситель снова пойдет на экспорт, сообщает телеканал "360".

"Нефтяной скандал" вокруг российского черного золота произошел в середине апреля после того, как Белоруссия обнаружила в ней повышенное содержание хлорорганики. Позже Москва признала, что энергоноситель действительно был испорчен. В "Транснефти" заявили, что ответственность лежит на частном "Самаратранснефть-терминале".

Ряд европейских стран ужесточили контроль или вовсе приостановили нефтяные поставки через трубопровод "Дружба". Среди "отказников" оказались Чехия, Словакия и примкнувшая к ним в последний момент Белоруссия. Правда эмбарго Минска продлится только до 2 мая.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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