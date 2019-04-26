Нибиру
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Словакия вслед за Украиной приняла решение временно прекратить транзит по нефтепроводу "Дружба".
Директор департамента по правовым вопросам и контролю Transpetrol – оператора российского нефтепровода – Матей Пориес рассказал изданию NHonline.sk, что "Дружба" возобновит работу после корректировки параметров транспортируемой сырой нефти.
Ранее транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу в Европу остановил украинский оператор "Укртранснафта".
Впервые об ухудшении качества нефти заявили в Белоруссии неделю назад, 19 апреля, напоминает телеканал "360". После этого Минск ввел ограничения на экспорт нефтепродуктов из России.
В свою очередь, российская компания "Транснефти" признала, что в нефти содержится повышенное количество хлоридов.
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