Белорусская сторона подсчитала недополученную выручку в апреле

Минск лишился как минимум $100 млн прибыли от экспорта нефтепродуктов из-за поставок из России некачественного сырья. Об этом заявил замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в четверг, 25 апреля.

Он уточнил, что речь пока идет исключительно об утраченной выгоде:

"Потери, которые мы понесем в апреле, на сегодняшний день составляют порядка 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов", – цитирует РИА "Новости" Сизова.

Ранее белорусская сторона предупредила, что потребует от России компенсации за вред, который понесла нефтеперерабатывающая система республики от плохого сырья.

"Пока идет оценка того, какой ущерб нанесен оборудованию, – приводит ТАСС слова зампредседателя "Белнефтехима" Владимира Сизова. – Внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта".

Впрочем, пока Минск вопрос компенсации не поднимает, сообщил вице-премьер РФ Козак. Сейчас в Москве находится глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков и другие представители Белоруссии, но для них на первом плане – поставки из РФ моторного топлива.

Что касается нефтепровода "Дружба", то уже к понедельнику, 29 апреля, в Белоруссию поступить исключительно чистая и качественная нефть, заявил Козак.

Претензии белорусской стороны к качеству российской нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба", возникли 19 апреля. "Транснефть" признала, что содержание в сырье хлоридов превышает норму, и обещало решить проблему в кратчайшие сроки. Тем не менее 24 апреля "Белнефтехим" обвинил российскую компанию в "затягивании" решения вопроса и прекратил транзит сырья в Польшу. В четверг, 25 апреля, СМИ сообщили, что Чехия, опасаясь получить некачественное сырье, приостановила работу своего участка трубопровода.