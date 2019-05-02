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Белоруссия получила качественную российскую нефть

Фото: www.globallookpress.com
Черное золото транспортируют на Мозырский НПЗ

На белорусскую границу по нефтепроводу "Дружба" 2 мая начала поступать нефть, которая соответствует стандарту. Об этом сообщили в госконцерне "Белнефтехим".

После того, как были взят пробы, транспортировка нефти продолжилась в сторону производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь", говорится в официальном сообщении. Предполагалось, что черное золото окажется на Мозырском НПЗ не ранее 4 мая.

"Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча"", – сообщило ведомство.

В середине апреля Белоруссия обнаружила в российской нефти повышенное содержание хлорорганики. Был испорчен энергоноситель, в "Транснефти" заявили, что ответственность лежит на частном "Самаратранснефть-терминале".

Полина ИВАНОВА
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