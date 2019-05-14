Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Белоруссия готовит для России санкции за испорченную нефть

Фото: www.globallookpress.com
Минск стрясет с Москвы солидную сумму

Белорусское нефтяное предприятие "Нафтан" приступило к подготовке наказания для российских поставщиков, которые поставляли энергоноситель плохого качества. Об этом заявил замгендиректора по производству предприятия Сергей Алтухов.

"Юридическая служба предприятия организовала работу по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель", – цитирует Алтухова "БЕЛТА".

Он отметил, что после того, как всплыла проблема с российской нефтью, "Нафтану" пришлось наполовину сократить объем переработки сырья. Пока окончательная сумма потерь от снижения производительности неизвестна, предприятие ведет подсчеты.

По словам Алтухова, "Нафтан" сейчас заинтересован в первую очередь в восстановлении производственных мощностей, так как от этого зависит его экономическое состояние. Кроме того, возврат к прежнему режиму работы позволит обеспечить нефтью смежные нефтехимические предприятий концерна "Белнефтехим". Пока нефть поставляется по трубопроводу Сургут – Полоцк, к которому претензий нет. 

"Нефть должного качества, что позволяет использовать ее без опасений за сохранность работоспособности оборудования. Вместе с тем из-за сложившейся ситуации некоторые установки "Нафтана" переведены на циркуляцию или в режим, который требуется, исходя из загрузки", – сказал Алтухов.

Отмечается, что по ветке Сургут – Полоцк прокачивается 300 тыс. т нефти, что составляет меньше половины объема, необходимого для нормальной работы новополоцкого НПЗ.

Ранее "Утро" писало, что Белоруссия может взыскать с России от $271,3 млн до $435,3 млн за поставку нефти плохого качества. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил РФ в "расхлябанности" и "разболтанности", напоминает "ФедералПресс".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей