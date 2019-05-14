Минск стрясет с Москвы солидную сумму

Белорусское нефтяное предприятие "Нафтан" приступило к подготовке наказания для российских поставщиков, которые поставляли энергоноситель плохого качества. Об этом заявил замгендиректора по производству предприятия Сергей Алтухов.

"Юридическая служба предприятия организовала работу по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель", – цитирует Алтухова "БЕЛТА".

Он отметил, что после того, как всплыла проблема с российской нефтью, "Нафтану" пришлось наполовину сократить объем переработки сырья. Пока окончательная сумма потерь от снижения производительности неизвестна, предприятие ведет подсчеты.

По словам Алтухова, "Нафтан" сейчас заинтересован в первую очередь в восстановлении производственных мощностей, так как от этого зависит его экономическое состояние. Кроме того, возврат к прежнему режиму работы позволит обеспечить нефтью смежные нефтехимические предприятий концерна "Белнефтехим". Пока нефть поставляется по трубопроводу Сургут – Полоцк, к которому претензий нет.

"Нефть должного качества, что позволяет использовать ее без опасений за сохранность работоспособности оборудования. Вместе с тем из-за сложившейся ситуации некоторые установки "Нафтана" переведены на циркуляцию или в режим, который требуется, исходя из загрузки", – сказал Алтухов.

Отмечается, что по ветке Сургут – Полоцк прокачивается 300 тыс. т нефти, что составляет меньше половины объема, необходимого для нормальной работы новополоцкого НПЗ.

Ранее "Утро" писало, что Белоруссия может взыскать с России от $271,3 млн до $435,3 млн за поставку нефти плохого качества. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил РФ в "расхлябанности" и "разболтанности", напоминает "ФедералПресс".