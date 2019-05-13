РФ придется заплатить Белоруссии почти полмиллиарда долларов

Поставки испорченного энергоносителя по нефтепроводу "Дружба" дорого обойдутся России. По оценке эксперта, Москве придется компенсировать Минску ущерб на сумму до $435 млн.

Старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко обозначил три пункта, из которых складывается компенсация после временной остановки российского нефтепровода. Во-первых, Белоруссия недополучит прибыль от транзита нефти в Европу – около 29-35 млн. Во-вторых, пропускная способность "Дружбы" в будущем заметно уменьшится на 15 млн тонн в год. Это значит, что и прибыль от нефтепереработки упадет на 142-300 млн. Наконец, третий пункт – очистка или вовсе замена оборудования на НПЗ, которое вышло из строя. Как пишет "ФедералПресс", в Белоруссии оценили ущерб своим заводам в 100 млн, хотя цифра вполне может вырасти до 280 млн.

Таким образом, сумма потерь белорусской стороны может выйти внушительной, в пределах от $271,3 млн до $435,3 млн, пишут "Ведомости". Интересно, что в такую же сумму оценивал ущерб от грязной нефти президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечает "Вечерняя Москва". В субботу, 11 мая, белорусский лидер заявил, что потери Минска составят "сотни миллионов долларов". При этом выразил уверенность, что Москва не станет спорить по поводу суммы компенсации.

"Мы больше всего потеряли от этого. <…> Специалисты посчитают [ущерб]. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", приводит его словам "Пятый канал".

Ранее проблему грязной нефти поднял "Белнефтехим", который обнаружил в российском сырье превышенную в десятки раз концентрацию хлорорганики, напоминает "Царьград". В России по данному факту возбудили уголовное дело о хищении нефти. Следствие полагает, что мошенники слили часть нефти на экспорт.