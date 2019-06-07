По мнению президента Белоруссии, 20 млн долларов - маленькая сумма

Александр Лукашенко пришел в замешательство от сообщений о том, что иностранные компании предъявляют России ущерб из-за ЧП на нефтепроводе "Дружба" на сумму до $800 млн. Глава белорусов призвал экспертов следить за развитием ситуации, чтобы не остаться в дураках.

"Мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, – они ничего не потеряли. Как так?!"

– недоумевает Лукашенко, которого цитирует агентство "БЕЛТА".

В апреле "Белнефтехим" заявил об ухудшении качества российской нефти, поступающей через "Дружбу". В черном золоте обнаружили хлорорганические соединения, которые превысили допустимые значения. Из-за этого несколько стран отказались принимать российскую нефть. Источник загрязнения оказался в России. В "Транснефти" считают, что нефть испортили специально. СК РФ возбудил уголовное дело по этому факту, предполагая, что таким образом злоумышленники пытались скрыть хищение сырья.

Лукашенко, который не раз ругался из-за сложившейся ситуации, говорил о том, что сумма компенсации должна исчисляться сотнями миллионов долларов. Польша тоже заявила о том, что Россия должна оплатить ущерб.