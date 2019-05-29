Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Европу пошла чистая российская нефть

Фото: www.globallookpress.com
Ситуацию взяли под контроль раньше, чем было намечено

Нефть из России, соответствующая стандартам качества, дошла по трубопроводу "Дружба" до Венгрии.

"Сегодня, в 16:45 мск, несколько раньше предполагаемого времени, кондиционная нефть дошла до приемно-сдаточного пункта Фенешлитке", –

приводит ТАСС слова официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.

По его словам, чистая нефть по "Дружбе" отправилась в полночь 29 мая. 

"Нефтяной кризис" на трубопроводе начался в середине апреля. Тогда белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, идущей из России. Ряд стран отказался принимать и перерабатывать российское топливо. Источник загрязнения нефти нашли в России, на участке Самара – Унеча. В "Транснефти" объявили, что происшествие не было случайным – нефть в трубопроводе испортили умышленно.

В Следственном комитете России считают, что "грязное" топливо попало в нефтепровод для сокрытия хищений сырья. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей