В Европу пошла чистая российская нефть

Ситуацию взяли под контроль раньше, чем было намечено

Нефть из России, соответствующая стандартам качества, дошла по трубопроводу "Дружба" до Венгрии.

"Сегодня, в 16:45 мск, несколько раньше предполагаемого времени, кондиционная нефть дошла до приемно-сдаточного пункта Фенешлитке", –

приводит ТАСС слова официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.

По его словам, чистая нефть по "Дружбе" отправилась в полночь 29 мая.

"Нефтяной кризис" на трубопроводе начался в середине апреля. Тогда белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, идущей из России. Ряд стран отказался принимать и перерабатывать российское топливо. Источник загрязнения нефти нашли в России, на участке Самара – Унеча. В "Транснефти" объявили, что происшествие не было случайным – нефть в трубопроводе испортили умышленно.

В Следственном комитете России считают, что "грязное" топливо попало в нефтепровод для сокрытия хищений сырья. По данному факту возбуждено уголовное дело.