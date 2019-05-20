Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европейские покупатели решили не платить России за нефть

Фото: www.globallookpress.com
На Западе пытаются извлечь выгоду из ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Крупные нефтегазовые компаний Total (Франция) и Eni (Италия), покупающие у России "черное золото", не хотят платить по счетам за поставки. Причина – претензии к качеству энергоносителя.

Источники Reuters рассказали, что Total и Eni объявили своим российским поставщикам, среди которых "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", что не собираются платить за нефть, которая поступила к ним по нефтепроводу "Дружба" после того, как стало известно о проблеме с нефтепроводом.

"Почему вообще кто-то должен платить за такую нефть? Строго говоря, это не нефть. И никто во всей России не может четко объяснить, кто кому будет выплачивать компенсации",

– сказал один из собеседников агентства.

Отмечается, что европейцы заплатили за "чистую" нефть, поставляемую по другим трубопроводам. Что касается поставок через "Дружбу", то по ней прокачка приостановлена, и миллионы баррелей энергоносителя уже несколько недель как "застряли" в трубопроводе. Российская сторона должна была получить плату за них 15 мая, но так и не дождалась.

Как отмечает Reuters, в ситуации возникла правовая коллизия. Теоретически, у иностранных покупателей есть право отказаться платить за испорченную нефть, поскольку они не знали, что она загрязнена. Ведь согласно контракту поставки сопровождаются техническим паспортом, который подтверждает соответствие стандартам. Однако продажи через трубопровод "Дружба" регулируются законодательством РФ. В нем сказано, что покупатель должен заплатить за нефть при любом условии, даже если ее качество неудовлетворительно, и постфактум уже требовать компенсации.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россию ждет бензиновый голод

Из-за дефицита нефти на мировом рынке автомобилисты останутся без топлива

Знамение для Зеленского: глава Украины плохо кончит

На инаугурации произошло непоправимое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей