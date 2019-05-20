На Западе пытаются извлечь выгоду из ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Крупные нефтегазовые компаний Total (Франция) и Eni (Италия), покупающие у России "черное золото", не хотят платить по счетам за поставки. Причина – претензии к качеству энергоносителя.



Источники Reuters рассказали, что Total и Eni объявили своим российским поставщикам, среди которых "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", что не собираются платить за нефть, которая поступила к ним по нефтепроводу "Дружба" после того, как стало известно о проблеме с нефтепроводом.

"Почему вообще кто-то должен платить за такую нефть? Строго говоря, это не нефть. И никто во всей России не может четко объяснить, кто кому будет выплачивать компенсации",

– сказал один из собеседников агентства.

Отмечается, что европейцы заплатили за "чистую" нефть, поставляемую по другим трубопроводам. Что касается поставок через "Дружбу", то по ней прокачка приостановлена, и миллионы баррелей энергоносителя уже несколько недель как "застряли" в трубопроводе. Российская сторона должна была получить плату за них 15 мая, но так и не дождалась.

Как отмечает Reuters, в ситуации возникла правовая коллизия. Теоретически, у иностранных покупателей есть право отказаться платить за испорченную нефть, поскольку они не знали, что она загрязнена. Ведь согласно контракту поставки сопровождаются техническим паспортом, который подтверждает соответствие стандартам. Однако продажи через трубопровод "Дружба" регулируются законодательством РФ. В нем сказано, что покупатель должен заплатить за нефть при любом условии, даже если ее качество неудовлетворительно, и постфактум уже требовать компенсации.