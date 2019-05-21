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Лукашенко разозлился из-за ядовитой нефти

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Главу правительства Белоруссии отчитали за героизм

Конкретного решения проблемы, сложившейся в связи с поставками из России некачественной нефти, потребовал глава Республики Беларусь Александр Лукашенко от своего кабмина. На совещании по актуальным вопросам экономики 21 мая Батька отметил, что Минск до сих пор не добился от Москвы положительного решения.

"Нашумевшая проблема "ядовитой" этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? – уточнил Лукашенко. – Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады".

Белорусский лидер заявил, что его не интересует описание "героических" действий подчиненных, сообщения о проведенных встречах и отчеты о назначенных переговорах.

Фото: ТАСС

"Мне нужен результат", – подчеркнул Батька.

Белорусская сторона сообщила о поставках загрязненной нефти из РФ по экспортному нефтепроводу "Дружба" в апреле. К началу мая поставки чистых углеводородов из РФ были возобновлены. Однако, по мнению Лукашенко, ущерб белорусской стороны исчисляется сотнями миллионов долларов.

Сейчас создана российско-белорусская комиссия, задача которой – оценить убытки и договориться о способах компенсации.

Николай ВИКТОРОВ
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