Российский вице-премьер Дмитрий Козак после беседы с белорусским коллегой Игорем Ляшенко рассказал, что стороны рассмотрят способы компенсации убытков от загрязненной нефти, попавшей в нефтепровод "Дружба".

"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: 8 человек, которые оценят фактические убытки", –

приводит ТАСС слова Козака. Вице-премьер добавил, что юристы в состав группы не войдут, так как Москва и Минск настроены найти способ договориться.

"Это не юридический спор. Мы найдем компромисс. Технические специалисты, которые должны оценить последствия, и финансисты-экономисты (будут работать)", –

подчеркнул Козак. Он подчеркнул, что, прежде чем говорить о компенсации ущерба белорусским НПЗ, нужно найти ответ на вопрос, от чего произошли поломки – от нефти низкого качества или от естественного износа.

Вице-премьер добавил, что в первую очередь нужно устранить последствия случившегося, а уже затем подсчитывать размер компенсаций. Оценить размер ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" можно будет через 3-4 недели.

"Все с пониманием отнеслись к ситуации, поэтому не педалируют тему компенсаций. Все конструктивно отнеслись к ситуации – и Польша, и Венгрия, и Словакия", -

отметил вице-премьер.

Представители концерна "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России, 19 апреля. Выяснилось, что содержание в нефти марки Urals хлорорганических соединений превышало норму более чем в 20 раз. Некоторые эксперты оценивают, что Москва заплатит Минску более 400 млн долларов.

