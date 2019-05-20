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Украина прервала перекачку нефти в ЕС по трубопроводу "Дружба"

Фото: pixabay.com
Перебои в транзите топлива сохраняется

Менее суток продолжались поставки российской нефти в Европу по трубе "Дружба". Они были возобновлены в 00.00 20 мая, но уже в 13.00 появилось сообщение, что вентиль вновь перекрыт.

По утверждению компании "Укртранснафта", остановка была вынужденной, по вине принимающей стороны.

"Это произошло после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны. Сейчас в Киеве ждут, когда Будапешт подтвердит готовность вновь принимать сырье. Тогда прокачка будет восстановлена", – говорится в Facebook украинского оператора.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что до предупреждения Будапешта о проблемах украинская сторона успела переправить в страны ЕС 4 тыс.тонн российской нефти.

Транзит по нефтепроводу "Дружба" приостанавливался в апреле из-за вброса в трубу некачественного сырья. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие. Поставки качественной продукции Россия возобновила уже к маю.

Николай ВИКТОРОВ
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