Перебои в транзите топлива сохраняется

Менее суток продолжались поставки российской нефти в Европу по трубе "Дружба". Они были возобновлены в 00.00 20 мая, но уже в 13.00 появилось сообщение, что вентиль вновь перекрыт.

По утверждению компании "Укртранснафта", остановка была вынужденной, по вине принимающей стороны.

"Это произошло после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны. Сейчас в Киеве ждут, когда Будапешт подтвердит готовность вновь принимать сырье. Тогда прокачка будет восстановлена", – говорится в Facebook украинского оператора.

Отмечается, что до предупреждения Будапешта о проблемах украинская сторона успела переправить в страны ЕС 4 тыс.тонн российской нефти.

Транзит по нефтепроводу "Дружба" приостанавливался в апреле из-за вброса в трубу некачественного сырья. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие. Поставки качественной продукции Россия возобновила уже к маю.